Polis Bursa'da Huzur Denetiminde

Bursa’nın İznik ilçesinde çok sayıda polisle huzur uygulaması yapıldı.

Polis Bursa'da Huzur Denetiminde

Kural tanımayan sürücüler tek tek yakalanırken, ehliyetsiz sürücülerin bahaneleri de peş peşe geldi.
Bursa’nın İznik ilçesinde çok sayıda polis ekibi ilçe merkezinde uygulamalarını sürdürüyor. Vatandaşların güven ve huzur ortamını sağlayan ekipler, silah ele geçirirken, yaptıkları trafik uygulamasında da kuralları tanımayan sürücülere idari ceza uyguladı. Ehliyetsiz araç sürenlerin bahaneleri de peş peşe geldi. Yapılan uygulamada yaklaşık 50 bin lira idari ceza kesilirken, 2 adet te tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada “Uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini” ifade etti.

Kaynak: İHA

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