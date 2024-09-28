Düzce'de Tarımsal Üretim ve Kokarca Zararlısı Eğitimleri Verildi

Düzce ve ilçelerinde tüm çiftçi ve sektör temsilcilerine yönelik Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile birlikte özellikle son yıllarda büyük bir sorun haline gelen kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konularının ele alındığı eğitim programları düzenlendi.

Düzce Tarım ve Orman il müdürlüğü ve 7 ilçe müdürlüğünün yaptığı duyurularla muhtarların, sektör temsilcilerinin, çiftçilerin ve teknik personelin katıldığı eğitim toplantılarında konu uzmanlarınca; Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli konu başlığında; Düzce ili bitkisel, hayvansal, su ürünleri üretiminin planlanması ve yeni destekleme modeli ile kokarca eylem planı kapsamında; kahverengi kokarca ile mücadele hakkında bilgiler verildi.

Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak ülkemiz tarım sektöründe kayıtlılığı, sürdürülebilirliği, verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayıp bitkisel üretimden hayvansal üretime kadar her konuda tarımsal üretim planlamasının önemini vurgulayarak, kaynakların etkin ve planlı kullanılmasının zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya genelinde hızla artan nüfus, iklim değişiklikleri ve su kaynaklarındaki azalma, tarımsal üretimde sürdürülebilir ve verimli planlamaları zorunlu kılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının yeni destekleme modelleri, üreticileri daha güçlü kılacak, üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Düzce’de de Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli tarımsal faaliyetleri güçlendirecek, üreticilere sağlanan kolaylıklarla verimlilik artıracak.

Düzce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere ve sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları köy toplantılarıyla devam edecektir.

Kaynak: İHA