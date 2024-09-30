Plajda Oynarken Kum Tepeciğinin Altında Kalan 2 Çocuktan 1'i Öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken kayan kum tepeciğinin altında kalan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz yaşamını yitirdi, Ahmet Serdar Ünver ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yavuz'un nefes borusuna kum kaçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Plajda Oynarken Kum Tepeciğinin Altında Kalan 2 Çocuktan 1'i Öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kum Mahallesi'nde 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, Obalar mevkisindeki plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı. Çevredekiler çocukları kumdan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Plajda Oynarken Kum Tepeciğinin Altında Kalan 2 Çocuktan 1'i Öldü - Resim : 1

Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz kurtarılamadı, Ahmet Serdar'ın ise tedavisi sürüyor. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA-DHA

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