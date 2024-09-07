PKK'nın İran Sorumlusu Saliha Akbıyık Etkisiz Hale Getirildi

Terör örgütü PKK'nın İran sorumlusu Saliha Akbıyık'a yönelik operasyon düzenleyen MİT, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yakaladığı Akbıyık'ı etkisiz hale getirdi.

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PKK'nın İran Sorumlusu Saliha Akbıyık Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG yöneticisi "Nujiyan Amed" kod adlı Saliha Akbıyık'ın Irak'ın Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğunu belirledi.

MİT'in saha ajanları tarafından her adımında izlenen Akbıyık, uygun anda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

1993'ten bu yana örgüt içinde faaliyet gösteren Saliha Akbıyık'ın, terör örgütünün İran sorumlusu olduğu bildirildi.​​​​​​​

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Kaynak: AA

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