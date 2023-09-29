Pınar Selek 6'ncı kez yargılanıyor: 'Mısır Çarşısı' davasında yeni gelişme

İstanbul Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998 tarihinde meydana gelen patlamaya işkin sosyolog-yazar Pınar Selek hakkında tekrardan açılan davaya bugün İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya Fransa’da yaşayan Pınar Selek ile yurt dışında olduğu belirtilen Abdülmecit Öztürk katılmadı. Pınar Selek’i babası Alp Selek ile Fransa Barosu’ndan avukatların da arasında bulunduğu çok sayıda avukat temsil etti. Abdülmecit Öztürk’ün avukatı Mehmet Erbil de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, istenen cezanın 5 yılın üzerinde olması nedeniyle yasa gereği Fransa’da yaşayan Pınar Selek’nin savunmasının uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınamayacağını belirtti. Mahkeme başkanı ayrıca Selek hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının talep edildiğini, yokluğunda hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını, diğer sanık Abdülmecit Öztürk hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğunu hatırlattı. Fransız adli makamlarına Selek’in iadesi için talepname gönderildiğini, ancak eksikler olduğu gerekçesi ile yazının iade edildiğini, Adalet Bakanlığı'nın yazıyı düzelterek Fransa Adalet Bakanlığı'na yolladığını, Fransız adli makamlarından henüz bir cevap gelmediğini, bir bilgilendirme de yapılmadığını ifade etti.

ALP SELEK: BU DAVA SAHTELİKLERLE DOLU BİR DAVA

Duruşmada söz alan Pınar Selek’in aynı zamanda avukatlığını da yapan babası Alp Selek şunları söyledi:

“25 yılı geçmeye başladı. İnsanlar yaşlandı. Bir kısmı öldü. O tarihte yeni doğan çocuklar bu gün avukat oldu, Pınar'ı savunuyor. Fakat bu sahteliklerle dolu dosya ne Yargıtay’da okundu ne başka bir yerde incelendi. Bu dava sahteliklerle dolu, haksız bir dava. Bu aşamada savunma yapmama durumundayız. Mevcut yasaya göre Pınar’ın ifadesinin alınmasını beklemek zorundayız. Fazla da söylenecek bir şey yok. İnsanları bitiren bir dava. Kırmızı bülten çıkarılmasını gerektirecek bir durum yok. 25 yıl oldu. Dava başladığında 64 yaşındaydım. Şimdi 93 yaşındayım. Bu davanın sonucunu görmek istiyorum.”

"TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Davanın diğer sanığı Abdülmecit Öztürk’ün avukatı Mehmet Erbil ise “Müvekkilime verilen 12,5 yıl ceza kesinleşti. Müvekkilim bu cezanın 9 yılını cezaevinde geçirdi. Buna rağmen mahkemenizin müvekkilim hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmış olması bizi şaşırtmıştır. Tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

SINIR TANIMAYAN AVUKATLAR: PINAR’IN BERAATINI İSTEMEYE GELDİK

Duruşmaya katılan Sınır Tanımayan Avukatlar Derneği avukatlarından Françoise Cotta da mahkemede söz alarak, “Bize söz verdiğiniz ve bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Pınar Selek bizim için bir sembol oldu. Savunmanın sınırları yok, biz buraya adaletin yerini bulmasını ve Pınar'ın beraatını istemeye geldik” diye konuştu.

ADLİ YARDIMLAŞMA YOLUYLA SAVUNMASININ ALINMASINA İLİŞKİN TALEP REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Pınar Selek'e atılı suça istenen cezanın müebbet hapis olduğunu ve savunmasının mahkeme huzurunda alınması gerektiğini belirterek, savunmasının uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınmasına ilişkin talebi reddetti. Selek hakkında yokluğunda çıkarılan gıyabi tutuklama kararının devamına ve kırmızı bülten talebinin sonucunun beklenmesine, Abdülmecit Öztürk hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

“DAVANIN KAÇ YIL DAHA SÜRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORSUNUZ?”

Duruşmanın sona ermesinin ardından söz isteyen Sınır Tanımayan avukatlarından Françoise Cotta, “Pınar Selek’in babası Alp Selek gibi ben de bu davanın sonucunu görmek istiyorum" dedi. Pınar Selek’in Fransız vatandaşı olduğunu hatırlatan Cotta, mahkemede heyetine "Siz bu davanın kaç yıl daha süreceğini öngörüyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Mahkeme başkanı da bu soruya "Hakimler kararlarıyla konuşur. Kararlarla düşüncesini belirtir” diye yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA