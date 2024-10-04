Pikap Duvara Çarptı! Yaralılar Var
Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen kazada bir pikap duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, durumu ağır olan yaralı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, içinde Haymana Belediyesi personellinin bulunduğu pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada yaralanan İ.A. ambulansla, durumu ağır olan E.G. ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Kazayı haber alan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yaralanan belediye personelini hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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