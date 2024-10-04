Pikap Duvara Çarptı! Yaralılar Var

Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen kazada bir pikap duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, durumu ağır olan yaralı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Pikap Duvara Çarptı! Yaralılar Var

Edinilen bilgiye göre, içinde Haymana Belediyesi personellinin bulunduğu pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada yaralanan İ.A. ambulansla, durumu ağır olan E.G. ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Kazayı haber alan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yaralanan belediye personelini hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Gaziantep'te Uyuşturucu Baskını Gaziantep'te Uyuşturucu Baskını
Cem Garipoğlu Yaşıyor mu? Dönemin Savcısı ve Otopsiyi Yapan Doktor Konuştu Cem Garipoğlu'nun Otopsisini Yapan Doktor Konuştu
Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu