Pendik’te Köpeğe Mide Bulandıran Cinsel İstismar! Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı

İstanbul Pendik’te bir köpeğe yapılan mide bulandıran cinsel istismar saniye saniye kameraya yansıdı. Korkunç anları fark eden kişinin ihbarı sonrasında köpeğe dehşeti yaşatan şüpheli gözaltına alındı.

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Pendik’te Köpeğe Mide Bulandıran Cinsel İstismar! Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı
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Sokak hayvanlarına yönelik işkence, darp, katliam hız kesmeden sürerken İstanbul Pendik’te ortaya çıkan skandal mide bulandırdı.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Bir şüpheli, bir köpeğe cinsel istismarda bulundu. Mide bulandıran, kan donduran istismar, durumu fark eden bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Pendik’te Köpeğe Mide Bulandıran Cinsel İstismar! Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı - Resim : 1

GÖZALTINA ALINDI

Sokak ortasında hayvana dehşeti yaşayan şüphelinin yaptığı skandal istismar, videoyu çeken kişi tarafından polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

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