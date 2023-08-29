Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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