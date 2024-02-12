Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit oldu.

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Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı bir askerimizin araç kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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