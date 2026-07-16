Pelin Batu'dan '6 Şubat' Özrü: Paylaşımları Kaldırdı

Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne yönelik operasyonların ardından 6 Şubat depremi döneminde "devlet yoktu" içerikli paylaşımlarda bulunan Pelin Batu açıklama yaptı. Batu, "Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

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Pelin Batu'dan '6 Şubat' Özrü: Paylaşımları Kaldırdı
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Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın ardından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Batu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

PELİN BATU ÖZÜR DİLEDİ

Özür dileyerek pişman olduğunu belirten Batu, "Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" ifadelerini kullandı.

PELİN BATU NE DEMİŞTİ?

Pelin Batu deprem zamanı paylaştığı mesajda, "Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman, kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus var" demişti.

Kaynak: İHA

Etiketler
6 Şubat depremleri Haluk Levent Ahbap Pelin Batu
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