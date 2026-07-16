İstanbul'da İçinde Yolcu Olan Otobüste Yangın Paniği

Ataşehir'de içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Şoför otobüsün motor bölümünden çıkan dumanları fark ederek araçtaki yolcuları tahliye etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin otobüsü sardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın saat 13.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Yedpa Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre 34 TP 3628 plakalı 10A Kadıköy Ferhatpaşa hattında sefer yapan İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

DUMANLARI GÖREN ŞOFÖR OTOBÜSÜ TAHLİYE ETTİ

Otobüs şoförü motor bölümünden çıkan dumanları fark ederek, aracı durdurup yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu otobüsteki yangın söndürüldü. Yanan otobüs olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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