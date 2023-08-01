Pegasus Hava Yolları'nda çalışan kabin memuru, uçuştan sonra Hollanda'ya iltica etti

Yaşanan ekonomik kriz ve siyasi baskılar nedeniyle Türkiye'de yurtdışına göç, ülkenin önemli bir gündemi haline gelirken; son yaşanan bir olay, durumun ciddiyetini ortaya koydu.

UÇUŞ SONRASI İLTİCA ETTİ

Pegasus Havayolları’nda görev yapan Serhat Temel isimli kabin memuru, İstanbul-Amsterdam uçuşu sonrası pasaport polisine giderek iltica talebinde bulundu.

Serhat Temel, görevli olduğu uçuş sonrası iltica talebinde bulunduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Temel, mesajında şunları kaydetti:

“Hepinize merhaba, an itibari ile Türkiye’deki 27 yıllık hayatımı sonlandırıyorum. Ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım. Hayatım boyunca yaşamak istediğim bizi büyüten hep yanımızda olan devlete sığınmak adına buradayım. Gerek Türkiye’deki şartlar gerekse mevcut düzen, mülteciler, mafyalar, fırsatçılar ve artık orada insanların sokakta yürürken bile öldürüldüğü ülkede yaşamayı kabul etmiyor ve istemiyorum.

Köpeklerime iyi bakın; ara sıra ziyaretlerine gidin, benim yerime öpün, koklayın, sevin. Son olarak birazdan Havalimanı polisine teslim olup iltica kampına götürülmek üzere yola çıkacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın."

Temel, seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "umutları çalmakla" suçlarken, seçim döneminde sıkça söylediği "Ben Kemal, geliyorum" sloganına atıf yaptı ve "Ben Serhat gidiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

VİDEOSU YAYINLANDI

Ayrıca gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Temel'in bir videosunu paylaştı: