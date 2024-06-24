Pazarın ortasında kimseye aldırış etmeden yıkandı: Hava sıcak, denize gidemedik böyle serinledik

Eskişehir'de semt pazarının ortasında yıkanan Çetin Karatay isimli pazarcı esnafı, "Hava çok sıcak, Antalya'ya denize gidemedik, biz de böyle serinledik" diye konuştu.

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Pazarın ortasında kimseye aldırış etmeden yıkandı: Hava sıcak, denize gidemedik böyle serinledik

Eskişehir'de semt pazarı ortasında yıkanan Çetin Karatay isimli pazarcı, “Eskişehir çok sıcak. Antalya'ya denize gidemedik, biz de böyle serinledik” dedi.

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bunaltıcı sıcaklardan etkilenen vatandaşlar, birbirinden farklı yöntemler deniyor. Yıldıztepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı Çetin Karatay ise hortumdan akan suyun altına girdi.

Kendisi gibi pazarcı arkadaşlarının hortumla su tutup şampuan dökerek ve fırçayla yardım ettiği esnaf, pazarın ortasında duş aldı. Pazarcının görenleri hayrete düşüren serinleme yöntemi, başka bir pazarcı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"MECBUR BÖYLE SERINLEDİM"

Kavun, karpuz ve balık satışı yapan 22 yaşındaki Çetin Karatay, "Hava çok sıcak, iyice bunaldım. İş yok, tatile de gidemedim. Mecbur böyle serinledim. İyice sıcakladık. Pazarda duş aldım. Şampuan bulduk, onu da sıktık. Oturdum buraya, arkadaşlar da hortumu getirdiler, güzelce duş yaptım. Yoksa hava çok sıcak. Tatile de gidemedim, para yok. Sosyal medyada videoyu herkes gördü ve çok beğendi. Görenler, 'İyi yaptın' diyorlar. Meşhur olduk, herkes izlemiş" dedi.

"ARKADAŞIN ÜSTÜ 5 DAKİKADA KURUDU"

Çetin Karatay'ı hortumla yıkayan pazar esnafı Bülent Erte ise, "Ben ortalığı yıkıyordum. Bu arkadaş da, 'Bir kafama su tut' dedi. Ondan sonra kafasına su tutunca oradan arkadaş şampuan getirdi. Öyle bir etkinlik oldu. Sıcaklayan arkadaşı yıkadık. Sonradan çatır çatır her yer patladı yani. Sıcaklar yoğun ya. Mesela biz dün Antalya'dan tatilden geldik, burası orayı aratmıyor şu an. Arkadaşın üstü 5 dakikada kurudu. Biz bu senaryoyu her yaz yaşıyoruz zaten" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Sıcak Hava
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