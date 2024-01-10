Patrik Bartholomeos'tan saldırıya uğrayan Fatih Camisi İmamı'na ziyaret

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi İmamı Galip Usta'ya hastanede ziyaret etti.

Pazartesi günü Fatih Camii’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarılmasının ardından imam odasına girerek Usta ile konuşmak istediğini belirtmiş ve zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaralamıştı.

Olayın yaşanmasının ardından hastaneye kaldırılan İmam Usta, tedavi altına alınmıştı. Bugün, İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, İmam Usta'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastanenin başhekimi tarafından kapıda karşılanan Patrik Bartholomeos, heyet tarafından İmam Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirildi.

Patrik Bartholomeos, heyet ile görüşmesinin ardından İmam Usta'yı hastanedeki odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. olayın ardından kısa sürede gözaltına alındı. Ö.S. Salı günü çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem