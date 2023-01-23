Patrik Bartholomeos'tan ablası Zaharo'ya veda

Ekümenik Patrik Bartholomeos’un ablası Zacharo Anastasiadou, Atina'da tedavi gördüğü hastanede 18 Ocak’ta hayatını kaybetti. Zacharo Anastasiadou’un cenazesi Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Zeytinliköy'de doğduğu eve getirildi.

Cenaze töreninde, Ekümenik Patrik ve İstanbul Başepiskoposu Bartholomeos, ağabeyi Andon Arhondonis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou'nun yanı sıra yurt dışından çok sayıda metropolit ve din adamı katıldı.

Patrik Bartholomeos ve ağabeyi Andon Arhondonis taziyeleri kabul etti. Cenaze, duanın ardından Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis'in duaları eşliğinde Zeytinliköy Aya Yorgi Kilisesi'ne getirildi.

Zeytinliköy Aya Yorgi Kilisesi'ndeki törenin ardından Zacharo Anastasiadou’nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.