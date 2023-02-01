Patrik Bartholomeos: Kuran'a karşı vahşi, kibirli ve saygısız saldırıları şiddetle kınıyoruz

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan ve Hollanda'daki aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan çirkin saldırılar ile provokatif eylemlere yönelik tepkiler sürüyor.

İsveç ve Hollanda'da Kuran'a yönelik provokatif eylemlerin ardından Ekümenik Patrik Bartholomeos, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a kınama ve dayanışma mektubu gönderdi.

Patrik Bartholomeos mektubunda, “Müslümanların kutsal kitabı Kuran'a karşı önce İsveç'te, ardından bir hafta içinde Hollanda'da gerçekleştirilen vahşi, kibirli ve saygısız saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsveç'te de Hollanda'da da halkın büyük çoğunluğunun bu ilkel davranışları ve bunları işleyenleri canı gönülden kınadığına yürekten inanıyoruz" dedi.

Patrik Bartholomeos, bu tarz eylemlerin toplumlar arasında nifak yaratmaması için bu eylemlerle ilgili yasal yaptırımların olması gerektiğini ifade etti.