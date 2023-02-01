Patrik Bartholomeos: Kuran'a karşı vahşi, kibirli ve saygısız saldırıları şiddetle kınıyoruz

Danirmarka ve Hollanda'da aşırı sağcıların Kur'an'a yönelik saldırılarına bir tepki de Patrik Bartholomeos'tan geldi. Patrik Bartholomeos, "bu tarz eylemlerin toplumlar arasında nifak yaratmaması için bu eylemlerle ilgili yasal yaptırımların olması gerektiğini" vurguladı.

Patrik Bartholomeos: Kuran'a karşı vahşi, kibirli ve saygısız saldırıları şiddetle kınıyoruz

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan ve Hollanda'daki aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan çirkin saldırılar ile provokatif eylemlere yönelik tepkiler sürüyor.

İsveç ve Hollanda'da Kuran'a yönelik provokatif eylemlerin ardından Ekümenik Patrik Bartholomeos, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a kınama ve dayanışma mektubu gönderdi.

Patrik Bartholomeos mektubunda, “Müslümanların kutsal kitabı Kuran'a karşı önce İsveç'te, ardından bir hafta içinde Hollanda'da gerçekleştirilen vahşi, kibirli ve saygısız saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsveç'te de Hollanda'da da halkın büyük çoğunluğunun bu ilkel davranışları ve bunları işleyenleri canı gönülden kınadığına yürekten inanıyoruz" dedi.

Patrik Bartholomeos, bu tarz eylemlerin toplumlar arasında nifak yaratmaması için bu eylemlerle ilgili yasal yaptırımların olması gerektiğini ifade etti.

 
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var Güncel 01 Şubat 2023 13:47
Şirin Payzın'dan Kandil'deki fotoğrafa açıklama Güncel 01 Şubat 2023 13:43
Ölümle tehdit edilen baro başkanına destek: 'Tahir Elçi acısı yaşamak istemiyoruz' Güncel 01 Şubat 2023 13:36
Kış aylarında artış gösteriyor: Strep A belirtilerini görmezden gelmeyin Güncel 01 Şubat 2023 13:01
ÇOK OKUNANLAR
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı Tüm senaryolar bir bir açıklandı
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı