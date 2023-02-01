Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

Son Güncelleme:
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bolu Dağı Tüneli’nde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
trafik
Son Güncelleme:
Şirin Payzın'dan Kandil'deki fotoğrafa açıklama Güncel 01 Şubat 2023 13:43
Ölümle tehdit edilen baro başkanına destek: 'Tahir Elçi acısı yaşamak istemiyoruz' Güncel 01 Şubat 2023 13:36
Kış aylarında artış gösteriyor: Strep A belirtilerini görmezden gelmeyin Güncel 01 Şubat 2023 13:01
E-Devlet'te yeni hizmet: Son tarih 28 Şubat Güncel 01 Şubat 2023 12:21
ÇOK OKUNANLAR
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı Tüm senaryolar bir bir açıklandı
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı