Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. Yangının motor kısmından çıktığı öğrenilirken, olayda yaralanan olmadı.

Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Candan Tarhan Bulvarı üzerinde park halinde olan araç saat 16.00 sıralarında alev aldı.

B.G.’ye ait cipin motor kısmından çıkan dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangını görenler durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu lüks cip, yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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