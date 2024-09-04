Üzerinde Metamfetaminle Yakalandı

Samsun'da polis tarafından üzerinde 50 gram metamfetamin ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu İlkadım ilçesinde B.G’nin üst aramasında 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA