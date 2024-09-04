Diyanet'ten 'Tuvalet' Savunması: Tasarruf Genelgesi Dışında

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden, Başkanlığın Ankara'daki merkez binasında bulunan tuvaletlerin bakım ve onarım işlerinin 6 milyon liraya yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

'KAZANAN YÜKLENİCİ FİRMAYLA SÖZLEŞME İMZALANDI'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Hizmet Binas'ındaki tuvaletlerin bakım-onarımlarına ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 1986 yılında yapımına başlanan Başkanlığımız Merkez Hizmet Binası, 2001 yılından itibaren hizmet vermektedir. Mezkûr binaya ait tuvalet ve müştemilat tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım onarımın yapılması zorunlu hale gelmiştir. İlgili birim tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerekli izinler alınarak 20 Mayıs 2024 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır.''

Kaynak: ANKA