Paravan Şirket Kurup Tefecilik Yaptılar... Zorla Senet İmzalatmışlar!

Şırnak'ta paravan şirket kurup tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paravan Şirket Kurup Tefecilik Yaptılar... Zorla Senet İmzalatmışlar!

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ilçesinde 3 şahısın tefecilik yaptığı tespit edildi.

Şahısların paravan olarak kullandıkları galericilik şirketleri üzerinden zorla senet imzalattıkları, haksız kazanç elde etmek amacı ile yıl içinde birden fazla kişiye borç para verdikleri, kendi kazançları doğrultusunda komisyon, faiz ve masraf gibi gerekçeler ile haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.

3 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şırnak Cizre
Zeytin Çabuk Bozuluyorsa İşte Önlemenin Yolu! 1 Kaşık Üzerine Ekleyin Zeytin Çabuk Bozuluyorsa İşte Önlemenin Yolu! 1 Kaşık Üzerine Ekleyin
Türklere Kapıları Sonuna Kadar Açtılar: İşte En Çok Schengen Vizesi Veren Avrupa Ülkeleri En Rahat Schengen Vizesi Alabileceğiniz Avrupa Ülkeleri
Otomobil Refüje Çarptı, Tofaş Kağıt Gibi Dağıldı: 6 Yaralı Otomobil Refüje Çarptı, Tofaş Kağıt Gibi Dağıldı: 6 Yaralı
Büyükşehir Karavan İşgaline Karşı Harekete Geçti! O İlçelerde Park Etmek Yasaklandı Dikkat! O İlçelerde Karavan Park Etmek Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’