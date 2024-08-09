Paravan Şirket Kurup Tefecilik Yaptılar... Zorla Senet İmzalatmışlar!

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ilçesinde 3 şahısın tefecilik yaptığı tespit edildi.

Şahısların paravan olarak kullandıkları galericilik şirketleri üzerinden zorla senet imzalattıkları, haksız kazanç elde etmek amacı ile yıl içinde birden fazla kişiye borç para verdikleri, kendi kazançları doğrultusunda komisyon, faiz ve masraf gibi gerekçeler ile haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.

3 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA