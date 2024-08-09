Büyükşehir Karavan İşgaline Karşı Harekete Geçti! O İlçelerde Park Etmek Yasaklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son günlerde karavanlar konusunda artan şikayetler üzerine harekete geçti. Belediye'nin Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nda alınan kararla 5 ilçede bazı bölgelere karavan park edilmesi yasaklandı.

Büyükşehir Karavan İşgaline Karşı Harekete Geçti! O İlçelerde Park Etmek Yasaklandı

Kocaeli'de yapılan çalışma kapsamında Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde çok sayıda karavan parklandığı, söz konusu karavanların bu alanda park halinde uzun süre kaldığı ve vatandaşların araçlarına park alanı bulamadığı tespit edildi. Tespitin ardından Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu bazı bölgelerde karavan park edilmesini yasakladı.

Darıca Millet Bahçesi A Otoparkı, Gölcük Değirmendere sahil şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu Otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi yasaklandı. Park yasağı 12 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye ana binasının arkasında bulunan otopark alanındaki düzensiz parklanma içinde önemli bir karar alındı. Bu kapsamında düzensiz parklanmayı engellemek amacıyla 05.08.2024 tarih ve 2024/1071 sayılı UTDK kararı ile otopark alanındaki J7, J8, J9, J10 ve J11 numaralı alanlar "Geçici Karavan Park Alanı" olarak belirlendi. Bu alanlar dışında park etmeyi yasaklayan Büyükşehir, Kocaeli genelinde karavan park alanı ihtiyacını karşılamak için proje çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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