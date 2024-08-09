Otomobil Refüje Çarptı, Tofaş Kağıt Gibi Dağıldı: 6 Yaralı

Malatya'da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Tofaş marka otomobilin kağıt gibi dağıldığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil Refüje Çarptı, Tofaş Kağıt Gibi Dağıldı: 6 Yaralı

Malatya-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası karşısında kent merkezi istikametine seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 44 PR 021 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Felaketle Sonuçlanacak Yolculuk Böyle BaşladıFelaketle Sonuçlanacak Yolculuk Böyle BaşladıGüncel

Kaynak: İHA

Büyükşehir Karavan İşgaline Karşı Harekete Geçti! O İlçelerde Park Etmek Yasaklandı Dikkat! O İlçelerde Karavan Park Etmek Yasaklandı
Zeytin Çabuk Bozuluyorsa İşte Önlemenin Yolu! 1 Kaşık Üzerine Ekleyin Zeytin Çabuk Bozuluyorsa İşte Önlemenin Yolu! 1 Kaşık Üzerine Ekleyin
Konserveyi Yunan Şefler Böyle Yapıyor! Domateslerde Erime Olmuyor Konserveyi Yunan Şefler Böyle Yapıyor! Domateslerde Erime Olmuyor
Vatandaşlardan Menemen Belediyesi'ne Taşınmaz Protestosu: Vatandaşlardan Menemen Belediyesi'ne Taşınmaz Protestosu:
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’