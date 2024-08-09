Otomobil Refüje Çarptı, Tofaş Kağıt Gibi Dağıldı: 6 Yaralı

Malatya-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası karşısında kent merkezi istikametine seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 44 PR 021 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA