Özlem Gürses'e Tutuklama Talebi

Gazeteci Özlem Gürses, Youtube'da kendisine ait kanalda kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürses, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Özlem Gürses'e Tutuklama Talebi

Gazeteci Özlem Gürses'in kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da bulunduğu otelde gözaltına alınan Gürses, Ankara'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

İstanbul'da Vatan Emniyet Caddesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ifade sürecinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Gürses'in savcılık ifadesinin tamamlandı.

Özlem Gürses tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gürses hakkında, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Özlem Gürses Adliyeye Sevk EdildiÖzlem Gürses Adliyeye Sevk EdildiGüncel
Gözaltındaki Özlem Gürses'in Avukatından AçıklamaGözaltındaki Özlem Gürses'in Avukatından AçıklamaGüncel

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Etiketler
Özlem Gürses
Son Güncelleme:
Bodrum ve Çeşme'yi Geride Bıraktı! Herkesin Gözdesi Olan ilçe Bodrum ve Çeşme'yi Geride Bıraktı! Herkesin Gözdesi Olan ilçe
Pendik Sahilde Denize Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti Pendik Sahilde Denize Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti
İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Öğretmenler Dikkat! Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Öğretmenler Dikkat! Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de