Özlem Gürses'e Tutuklama Talebi

Gazeteci Özlem Gürses'in kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da bulunduğu otelde gözaltına alınan Gürses, Ankara'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

İstanbul'da Vatan Emniyet Caddesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ifade sürecinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Gürses'in savcılık ifadesinin tamamlandı.

Özlem Gürses tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gürses hakkında, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

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Kaynak: DHA