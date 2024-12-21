Pendik Sahilde Denize Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti

Pendik sahilde 79 yaşındaki bir kadın denize atladı. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik Sahilde Denize Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti

Pendik sahilde balıkçı barınaklarının yanına gelen 79 yaşındaki Azime A. isimli kadın bir süre bekledikten sonra denize atladı. Denizde hareketsiz bir şekilde kadını gören vatandaşlar polise ve 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi oluştururken dalgıç polisler kadının cansız bedenini sudan çıkarttı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının cenazesi sağlık ekiplerine teslim edildi. Azime A.'nın denize atlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının bir müddet sahilde bekledikten sonra denize atladığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da Kan Donduran Olay: Kız Arkadaşının Annesini Öldürüp İntihar EttiSamsun'da Kan Donduran Olay: Kız Arkadaşının Annesini Öldürüp İntihar EttiGüncel

Kaynak: İHA

Otomobil Koltuğuna Gizlemişler! Tam Bin 600 Tane... Otomobil Koltuğuna Gizlemişler! Tam Bin 600 Tane...
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Çığ Faciası Hakkında Soruşturma Palandöken'deki Çığ Faciası Hakkında Soruşturma
Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor
Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin