Samsun'da Kan Donduran Olay: Kız Arkadaşının Annesini Öldürüp İntihar Etti

Samsun'un Atakum ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; kız arkadaşının evine giden Mert Okumuş (24) çıkan tartışmada arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü (44) tabancayla vurdu.

KADININ ARACIYLA KAÇTI

Olayın ardından cani erkek, kadının aracını alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Arzu Açıkgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mert Okumuş'u yakalamak için seferber oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından Mert Okumuş'un idaresindeki otomobilin Canik ilçesi istikametine geçiş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede aracı tespit edip peşine düştü. Polis ile şahıs arasındaki kovalamaca Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisleri karşısı viyadük üstünde son buldu.

İNTİHAR ETTİ

Mert Okumuş yakalanacağını anlayınca seyir halindeki aracın içinde tabancayla kafasına ateş etti. Kaza yaparak duran otomobil, 1'i polis otosu 4 aracın da kaza yapmasına yol açtı. Önündeki araca çarparak duran Mert Okumuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA