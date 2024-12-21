Özlem Gürses Adliyeye Sevk Edildi

Youtube kanalında yaptığı açıklama dolayısıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve İstanbul’da emniyet ifadesi tamamlanan Özlem Gürses, adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Özlem Gürses Adliyeye Sevk Edildi

Hakkında kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle re’sen soruşturma başlatan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazeteci Özlem Gürses, dün akşam saatlerinde ODTÜ'de katılacağı bir ödül töreni için gittiği Ankara'da konaklamak için giriş yaptığı otelde gözaltına alınmıştı.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sabah saatlerinde Ankara'dan soruşturmanın başlatıldığı İstanbul'a getirilen Gürses'in ifade işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gürses Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Gürses hakkında, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltındaki Özlem Gürses'in Avukatından AçıklamaGözaltındaki Özlem Gürses'in Avukatından AçıklamaGüncel
Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına AlındıGazeteci Özlem Gürses Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özlem Gürses
Son Güncelleme:
Buzda Kayan Kamyon İstinat Duvarında Asılı Kaldı Kamyon İstinat Duvarında Asılı Kaldı
Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı
Hatay'da TIR Kuyruğu Uzadıkça Uzadı Hatay'da TIR Kuyruğu Uzadıkça Uzadı
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
14 Yaşındaki Çocuk Lüks Ciple Dehşet Saçtı! Hızla Vurduğu Otomobilin Sürücüsü Öldü 14 Yaşındaki Çocuk Trafikte Dehşet Saçtı
Bolu'da Çubuk Gölü'ndeki Kaçak Yapılar İçin Yıkım Kararı Çubuk Gölü'ndeki Kaçak Yapılar İçin Yıkım Kararı