Özlem Gürses Adliyeye Sevk Edildi

Hakkında kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle re’sen soruşturma başlatan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazeteci Özlem Gürses, dün akşam saatlerinde ODTÜ'de katılacağı bir ödül töreni için gittiği Ankara'da konaklamak için giriş yaptığı otelde gözaltına alınmıştı.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sabah saatlerinde Ankara'dan soruşturmanın başlatıldığı İstanbul'a getirilen Gürses'in ifade işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gürses Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Gürses hakkında, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi