Özkan Yalım Ek İfade İçin Adliyede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Özkan Yalım, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir hamle yaptı. Yalım, 'etkin pişmanlık' kapsamında ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

5 SAYFALIK İFADE

Yalım, emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 sayfalık ifade vermişti. Yalım'ın sorgusunda belediye kaynaklarını şahsi ilişkileri, ailevi işleri ve futbolcu ödemeleri için seferber ettiğini kabul ettiği iddia edilmişti.

Yalım, CHP kurultayı öncesinde dönemin Grup Başkanı Özgür Özel’e kongre masrafları için toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini ve bazı VIP araç dönüşüm bedellerinin belediye bütçesinden karşılandığını öne sürmüştü.

CHP'DEN İHRAÇ KARARI

Soruşturma sürecinde CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla üyeliği askıya alınan Yalım, mayıs ayı başında oy birliğiyle partiden ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Yalım’ın iddialarını "yalan" ve "kumpas" olarak nitelendirerek, araç faturalarının parti tarafından ödendiğini, lüks saat veya para teslimatı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Kaynak: DHA