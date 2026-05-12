Kurban Bayramı Öncesi Yeni Tuzak: Kurbanlık Alırken Bu Hatayı Yapmayın

Kurban Bayramı heyecanı başlarken, dolandırıcılar gözünü vatandaşın ibadet bütçesine dikti. Son günlerde artış gösteren şikayetlere göre, kendisini "besici" olarak tanıtan kişiler, ahır ve çiftliklerde çektikleri veya internetten buldukları hayvan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Hayvanların kendilerine ait olduğunu iddia eden bu kişiler, piyasa değerinin altında fiyatlar vererek vatandaşları ağlarına düşürüyor.

ÇİFTE MAĞDURİYET: HAM ALICI HEM SATICI HEDEFTE

Dolandırıcılar bu yöntemle sadece alıcıyı değil, emeğiyle üretim yapan gerçek besiciyi de zor durumda bırakıyor. Gerçek satıcının emeği üzerinden haksız kazanç sağlayan şahıslar, kapora veya tam ödeme aldıktan sonra sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kayboluyor. Yetkililer, bu durumun hem maddi kayba hem de manevi istismara yol açtığı konusunda sert uyarılarda bulunuyor.

'TANIMADIĞINIZ KİŞİDEN RASTGELE ALIM YAPMAYIN'

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, kurbanlık alacak vatandaşlara şu kritik uyarılarda bulundu:

"Sosyal medya ilanlarına güvenmeyin. Tanımadığınız, referansı olmayan kişilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden kesinlikle para transferi yapmayın. hayvanı canlı görün. Kurbanlığı bizzat yerinde görmeden, küpe numarasını sorgulamadan ödeme gerçekleştirmeyin. Resmi alanları tercih edin. Belediyelerin ve valiliklerin belirlediği resmi kurban satış noktalarını veya tescilli çiftlikleri tercih edin. Düşük fiyata şüpheyle yaklaşın. "Acil", "İhtiyaçtan" gibi başlıklarla piyasanın çok altında sunulan ilanlar genellikle dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada; vatandaşların bu tür şüpheli durumlarla karşılaşması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunmaları istendi. Emeğinizin ve ibadetinizin zayi olmaması için bu bayramda "mağdur değil, dikkatli olun."

Kaynak: İHA