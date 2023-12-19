Özhaseki: İstanbul'da belirlediğimiz rezerv alanlarına 300 bin konut inşa edeceğiz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da konut dönüşümü için "rezerv alan" uygulamasına işaret etti.

Özhaseki "İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli. Yeni yasamızın dönüşümün önündeki engelleri kaldırmasıyla şehri deprem başta olmak üzere bütün afetlere hazır hale getireceğiz. Şehirde belirlediğimiz rezerv alanlarda 300 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarına sürat katacağız." ifadelerini kullandı.