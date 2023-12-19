Kalıcı yaz saati uygulamasına karşı eylem çağrısı

Türkiye İşçi Partisi kalıcı yaz saati uygulamasına karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önüne eylem çağrısında bulundu.

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Kalıcı yaz saati uygulamasına karşı eylem çağrısı

2016 yılında kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasına yönelik tepkiler devam ediyor.

BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM ÇAĞRISI

Türkiye İşçi Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önüne eylem çağrısında bulundu.

"Sarayın Kararttığı Sabahlarımızı Mücadelemizle Aydınlatacağız" başlığıyla yapılan açıklamada eylemin perşembe günü saat 07:00'da yapılacağı ifade edildi.

Yapılan çağrıda şöyle denildi:

"AKP'nin akla zarar kalıcı yaz saati uygulamasına karşı çocuklarını karanlıkta okula gönderen velileri, daha günün ilk ışığını göremeden yola düşen emekçileri yılın en uzun gecesinin sabahında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne davet ediyoruz. Saray iktidarında sabahlar karanlık, fenerlerinizi almayı unutmayın!"

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