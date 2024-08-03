Özgür Özel'in Rotası Paris! Kızıyla Filenin Sultanları'nı İzleyecek

CHP lideri Özgür Özel, gelecek hafta için planlanan programını değiştirdi. Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 6 Ağustos'taki maçını izlemek için kızı İpek Özel ile Paris'e gidecek.

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Özgür Özel'in Rotası Paris! Kızıyla Filenin Sultanları'nı İzleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 6 Ağustos Salı günü yapacağı çeyrek final karşılaşmasını izlemek üzere, kızı İpek Özel ile birlikte Paris'e gidecek.

PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ

Maça izlemek için gelecek hafta için planlanan programını değiştiren Özgür Özel, 4 Ağustos Pazar günü Kadın Kolları Olağan Kurultayı'na katılacak. CHP'nin önümüzdeki hafta içinde planlanan İl Başkanları Toplantısı ile Parti Meclisi toplantısı da pazar günü gerçekleştirilecek.

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Özgür Özel 2024 Paris Olimpiyatları
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