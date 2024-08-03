İlaçlama Tüm Binayı Zehirledi: 4'ü Çocuk 9 Kişi Hastanede

Sultangazi'de 3 katlı bir binanın bodrum katındaki özel anaokuluna yapılan ilaçlama tüm binayı sardı. Binadaki neredeyse herkesin zehirlendiği olayda 4'ü çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Anaokulunun sahiplerinin binaya 2-3 gün girilmemesi gerektiğini bildiği ama bina sakinlerine hiçbir şey söylemedikleri ortaya çıktı.

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İlaçlama Tüm Binayı Zehirledi: 4'ü Çocuk 9 Kişi Hastanede

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2510 Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokuluna zirai haşere ilacı yapıldı. Saat 22.00 sıralarında, binada yaşayan vatandaşların bulantı, nefes darlığı ve baş dönmesi şikayeti üzerine ihbarla olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde zehirlenmelerin anaokuluna yapılan ilaçlamadan kaynaklı olduğunu tespit etti. Bina, itfaiye ekipleri tarafından havalandırılırken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

'NEREDEYSE HERKES ZEHİRLENMİŞ'

Binada oturan Muharrem Arslan, “Anaokulunun sahipleri, böcek için ilaçlama yapmış, kimseye haber vermeden çıkıp gitmişler. 9 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar kusmaya başladıktan sonra kapılar açılıyor. İnsanların boğazı yanıyor. Binada nerdeyse herkes zehirlenmiş. Kronik rahatsızlıkları olanlar var babam gibi, onu da şu an hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.

'KENDİLERİ GİDİP DİĞERLERİNİ ÖLÜME TERK EDİYORLAR'

Anaokulu sahiplerinden şikayetçi olacağını söyleyen diğer bina sakini Ramazan Gümüş, ”Anaokulunun sahipleri binayı ilaçlama firmasına verip ilaçlatıyorlar. İlaçlama firması anaokulu sahiplerine Binaya kesinlikle 2-3 gün girilmemesi için talimat veriyor. Kendileri binayı terk edip gidiyorlar. Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis, anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri, 'Biz daha öncede ilaçlama yaptırdık böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde abim, annem, yengem, yeğenim ve babam da var. Şikayetçi olacağım” dedi.

Kaynak: DHA

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