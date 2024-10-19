Özgür Özel'den 'Yenidoğan Katliamı'na Karışan CHP'liye Rest: Onu Partide Tutan Şerefsizdir, Namussuzdur

Türkiye'de, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalı Türkiye’nin gündemine oturdu.

22 kişinin tutuklandığı soruşturmada aralarında CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “Eğitim Zirvesi”nde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, "Memlekette çocuk okutuyorsun güvende değil. Üniversiteye gidiyor güvende değil. Evleniyor, boşanıyor güvende değil. Takip ediliyor. Polise gidiyor, savcıya gidiyor güvende değil. Maalesef yeni doğuyor güvende değil. Hatta ve hatta insanlar ‘Bu ülkeye çocuk mu doğrulur?’ deyip çocuk sahibi olmuyor gidiyor kedi sahipleniyor. O bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende. Özel hastane sahibinin yatı, Mercedes’i güvende. Ona bir hal geldiğinde gece yarısı devrede arkadaşlar" dedi.

"ONU PARTİDE TUTAN ŞEREFSİZDİR, NAMUSSUZDUR"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İletişim Başkanlığı’ndan iktidara yakın medyaya ‘Bu işin içinde DEM’li var, CHP’li belediye meclis üyesi var’ haberleri pompalanıyor. Çok arayacaksanız, son lafı başta söyleyeyim bu işin içinde, içinde değil, 10 km kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan şerefsizdir, namussuzdur! Bu işin içinde birisi varsa, şu anki Sağlık Bakanı İstanbul İl Müdürü’yken kendini temize çıkarmak için ‘Biz ihbar ettik diyor’.”

MAYIS 2023’TEN EKİM 2024’E KADAR GEÇEN SÜREDE HİÇBİR ŞEY YOK”

“İlk şikayet Mayıs 2023’te gitmiş. Mayıs 2023’ten Ekim 2024’e kadar geçen sürede hiçbir şey yok. Soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Caniler, katiller aramızda dolaşıyor. El kadar bebeği hastane hastane dolaştırıyor.”

“GETİRİN O HASTANELERİN HEPSİNİ KAMULAŞTIRALIM”

“Bu iş yapılırken eski sağlık bakanının hastanesi işin tam göbeğinde. Denetleyecek sağlık müdürlüğünde oturan kişi şu anda Sağlık Bakanlığı’nın tepesinde. İşin içinde dünya kadar bunların atadığı adam var. Bir sorumlu aranıyorsa, dönemin sağlık müdürü, şimdiki bakanı falan da değil kardeşim.

Bu ülkede bir sorumlu varsa diyor ya ‘Sorumlusu benim ben’ diyor ya. Her imzayı atmayı biliyorsun, ekonomist yerine faiz belirliyorsun, her işi sen biliyorsun. Bu iş olunca kenara çekiliyorsun. İletişim Başkanlığı 2 tane isim tespit edecek de sorumluluktan kurtulacak. Getirin o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım. Bu işe karışan hastanelerin tamamının ruhsatları askıya alınmalı. Yasal düzenleme Salı günü meclisten oy birliği ile geçirilmelidir. Hadi bakalım hodri meydan!”