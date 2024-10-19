Hastane Ruhsatı İptal Edildi, Hastalar Taburcu Ediliyor: 'Yenidoğan Katliamı'nda Sıcak Gelişme

'Yenidoğan Katilamı' olarak kamuoyunun gündemine oturan; 10 bebeğin öldüğü hastane vurgunu skandalında sıcak bir gelişme yaşandı. Adı geçen 19 hastaneden biri olan Özel Reyap Hastanesi’nin ruhsatı iptal edildi. Hastalar taburcu edilmeye başlandı.

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İstanbul merkezli, 10 bebeğin hayattan koparan 'Yenidoğan Katliamı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.

Adı geçen 19 hastaneden biri olan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

Hastane Ruhsatı İptal Edildi, Hastalar Taburcu Ediliyor: 'Yenidoğan Katliamı'nda Sıcak Gelişme - Resim : 1

Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

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Kaynak: İHA

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