Özgür Özel'den Trump'a Anıtkabir Tepkisi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

CHP'nin grup toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Ankara'daki NATO Zirvesi nedeniyle kapalı olması nedeniyle Eskişehir'de gerçekleştiriliyor. Özel, Madımak Oteli'nin "utanç müzesi"ne dönüştürülmesi çağrısını da yineledi.

Konuşmasına, Madımak Oteli’nde 33 aydının yakılarak katledilmesinin 33. yılında Sivas'ta katıldığı anma programına değinerek başlayan Özel, bir kez daha hayatını kaybedenleri andı.

'YENİ SİYASETİ MİLLETİMİZLE BİRLİKTE KURUYORUZ'

Partisine yönelik yargı süreçlerinin ardından Türkiye'nin farklı il ve ilçelerini ziyaret ettiklerini anımsatan Özel, "Köy köy, belde belde, şehir şehir geziyoruz. Sokak sokak, cadde cadde, meydan meydan hep birlikte büyüyoruz. Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyaseti milletimizle birlikte kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Temmuz 2018'den bu yana uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Özel, iktidarın kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının önünde tuttuğunu söyledi. Özel, adaletin bir partinin kararlarına bağlandığını, liyakatten tamamen uzaklaşıldığını söyledi.

'ÜLKEYİ BU HALE 24 YILDIR YÖNETENLER GETİRDİ'

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Neden bu milletin hakkını yiyenlere kimse dokunmazken bu düzene karşı duranlara karakol, hapis, sürgün görünüyor? İşte oturup bunu düşünmek, meseleyi bu adaletsizlikten yararlananları görmek ve siyaset ki tarafını belirleme işidir, siyaset ki öncelik belirleme işidir; bugünkü iktidarın kimleri koruduğunu, yarının iktidarı, halkın iktidarının kimleri koruyacağının adını şimdiden söylemek gerekir.

Hiç şüphe yok ki Türkiye'yi bu hale, ülkeyi 24 yıldır yönetenler getirdi. Çünkü onlar kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının önünde tuttular. Bizi var eden demokrasiden, adaletten saptılar. Zaten eksiklerimiz vardı; daha iyisini vaat ederek gelip adaleti tamamen bir partinin kararlarına bağladılar, demokrasiyi neredeyse tamamen ortadan kaldırdılar. Bilimden, ortak akıldan, kültürden, liyakatten tamamen uzaklaştılar. Kendilerinden olmayanlara zulümle muamele etmeye başladılar. Sonunda yozlaşmış, baskıcı, otoriter bir iktidara dönüştüler."

'EMEKLİYE HAKKINI VERECEĞİZ'

Ekonomik sorunları anlatan Özel, "Derin bir gelir adaletsizliği, kabul edilemez, eşitsiz bir servet dağılımı var Maalesef ülkenin yüzde 80'i Afrika standartlarında yaşarken, ülkenin sadece yüzde 20'si Belçika standartlarında, Lüksemburg standartlarında yaşıyor" diye konuştu. Son 10 yılda emekli sayısının yüzde 34 arttığını ancak emeklinin milli gelirden aldığı payın yüzde 15 küçüldüğünü söyleyen Özel, "İlk seçimden sonra emekliye hakkını vereceğiz" dedi.

İktidara seslenen Özel, "Bu ülkede sizin yanlışlarınıza itiraz ettiği için hedefe koyduğunuz kim varsa biz sizin karşınızda dimdik durmaya, onların arkasında durmaya, bu ülkeyi ilk seçimlerde sizden kurtarmaya kararlıyız. Bunu böyle bilin" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR ÖZGÜVENSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR'

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne değinen Özel, başkentte haftalardır olağanüstü tedbirlerin uygulandığını dile getirdi.

"Daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir" diyen Özel, "Muhalefete saldırıp kendinden olmayana hukuksuzlukla müdahale eden bir iktidarın Türkiye'nin milli menfaatlerini savunamadığını ve savunmayacağını üzüntüyle görüyoruz" şeklinde konuştu.

'ANLAMSIZ BİR PARANOYA İÇİNDEYİZ'

Zirve öncesi yapılan gözaltılar ve tutuklama kararlarına tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Kendi insanına çile çektiren, anlamsız paranoyak bir halin içindeyiz. Protesto yapılabilir diye yüzlerce gözaltı yapıldı. Eylem yapılabilir diye insanlar özgürlüklerinden edildi. Daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir. Erdoğan, Trump'ın Türkiye'deki bir protestosunun kendisi için son olacağını düşünüyor. 'Eğer Trump'a burada birisi bir şey derse benden desteğini çekecek' vehmiyle Ankaralıları evine hapsetmekte ve Filistin davasını savunan birinin, Trump'a Gazze'deki zulmün hesabını sormasına engel olmak için elinden geleni yapmaktadır."

'BÖYLE BİR İLİŞKİ AĞI ASLA SAVUNULAMAZ'

Özgür Özel'in gündeminde Donald Trump da vardı. Taslak programda olan ancak sonradan çıkartılan Anıtkabir ziyareti üzerinden Trump'a eleştirilerde bulunan Özel, "O Trump ki Türkiye’ye gelip Anıtkabir’i ziyaret etmeyen bir Amerikan Başkanıdır. 1959’da Eisenhower‘ın, 1991’de baba Bush’un, 1999’da Clinton’ın, 2004’te oğul Bush’un, 2009’da Obama’nın Anıtkabir ziyaretleri kayıtlarda iken taslak programa ‘Anıtkabir ziyareti’ yazıp, sonra o ziyareti çıkarıp da Ankara’ya gelen bir Amerikan Başkanı’nın bugün Erdoğan tarafından çocuklarla karşılanacağının haberleri geçmektedir. Eğer Amerikan Başkanı çocuklarla karşılanacaksa o çocuklar ellerinde İran’da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır. Beş ay sonra ülkesinde topal ördek haline gelecek, belki her iki tarafta birden gücünü kaybedecek birisine yaranmak için böyle bir ilişki ağı asla ve asla savunulamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA