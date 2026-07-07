Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlattı.

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Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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