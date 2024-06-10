Özgür Özel'den Sinan Ateş paylaşımı: Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve çocuklarıyla parti genel merkezinde görüşmüştü. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

Ayşe Ateş, mayıs ayındaki ziyaretinin ardından bugün tekrar Özel ile görüşmüş, CHP yönetimine teşekkür ederek Ateş, "Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" demişti.

Özel, bugün Sinan Ateş'in eşi ve kızlarıyla yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden paylaşımda bulundu.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

Ayşe Ateş, Erdoğan'la da görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayşe Ateş’le bir araya geleceği bildirilmişti. İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde yapılacağı bilgisini verdi.