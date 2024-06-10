Özgür Özel'den Sinan Ateş paylaşımı: Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve çocukları ile CHP Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Özel, sosyal medya hesabından görüşmeye dair paylaşımda bulundu.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Sinan Ateş paylaşımı: Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve çocuklarıyla parti genel merkezinde görüşmüştü. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

Ayşe Ateş, mayıs ayındaki ziyaretinin ardından bugün tekrar Özel ile görüşmüş, CHP yönetimine teşekkür ederek Ateş, "Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" demişti.

Özel, bugün Sinan Ateş'in eşi ve kızlarıyla yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden paylaşımda bulundu.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

Ayşe Ateş, Erdoğan'la da görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayşe Ateş’le bir araya geleceği bildirilmişti. İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde yapılacağı bilgisini verdi.

"Bahçeli görüşmemize engel olmuştu" demişti: Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek"Bahçeli görüşmemize engel olmuştu" demişti: Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecekSiyaset

Etiketler
Ayşe Ateş Sinan Ateş Özgür Özel
Son Güncelleme:
TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı
DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı
Gazze'de ateşkeste yeni gelişme: BMGK'da onaylandı Gazze'de ateşkeste yeni gelişme
Yaz aylarında çok daha hızlı kararıyor. Muzu 1 ay taze tutmaya yarayan yöntem Yaz aylarında çok daha hızlı kararıyor. Muzu 1 ay taze tutmaya yarayan yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Mourinho'dan Ryan Kent kararı Mourinho'dan Ryan Kent kararı
NOW TV'de beklenmedik veda. Artık kanalda yer almayacak NOW TV'de beklenmedik veda. Artık kanalda yer almayacak
Manisa'da hasadı başladı, fiyatı tepetaklak oldu: Kilosu 20 TL! Hasadı başladı, fiyatı tepetaklak oldu!
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor