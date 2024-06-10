"Bahçeli görüşmemize engel olmuştu" demişti: Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da katledilen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bir görüşme gerçekleştirecek.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Ayşe Ateş, Özel'i Sinan Ateş'in 1 Temmuz'da görülecek duruşmasına davet etti.

Daha önce Erdoğan ile görüşeceği ve bu görüşmeye MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin engel olduğunu söyleyen Ayşe Ateş'in, Erdoğan ile görüşme yapacağı aktarıldı.

Ayşe Ateş'in ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre, Erdoğan önümüzdeki günlerde Ayşe Ateş ile görüşecek

Ayrıca İletişim Başkanlığı Kaynakları da olası görüşmeyi doğruladı.

NİHAL OLÇOK: UMARIM SEN BAŞARIRSIN

Öte yandan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve eşi Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Ateş'e bir çağrıda bulundu.

Olçok şunları söyledi:

“Bu işler böyle maalesef sevgili Ayşe Hanım. Biri gel der, biri gelme der, biri az öteye kay der. Sonra bir bakmışsın ki herkes kendi hayatında. Sende usul usul ağlarsın kimseye göstermeden. Ben başaramadım. Umarım sen başarırsın!”