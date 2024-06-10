"Bahçeli görüşmemize engel olmuştu" demişti: Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in görüşme yapacağı kaydedildi.

Son Güncelleme:
"Bahçeli görüşmemize engel olmuştu" demişti: Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da katledilen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bir görüşme gerçekleştirecek.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Ayşe Ateş, Özel'i Sinan Ateş'in 1 Temmuz'da görülecek duruşmasına davet etti.

Daha önce Erdoğan ile görüşeceği ve bu görüşmeye MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin engel olduğunu söyleyen Ayşe Ateş'in, Erdoğan ile görüşme yapacağı aktarıldı.

Ayşe Ateş'in ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre, Erdoğan önümüzdeki günlerde Ayşe Ateş ile görüşecek

Ayrıca İletişim Başkanlığı Kaynakları da olası görüşmeyi doğruladı.

NİHAL OLÇOK: UMARIM SEN BAŞARIRSIN

Öte yandan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve eşi Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Ateş'e bir çağrıda bulundu.

Olçok şunları söyledi:

“Bu işler böyle maalesef sevgili Ayşe Hanım. Biri gel der, biri gelme der, biri az öteye kay der. Sonra bir bakmışsın ki herkes kendi hayatında. Sende usul usul ağlarsın kimseye göstermeden. Ben başaramadım. Umarım sen başarırsın!”

Etiketler
Sinan Ateş Ayşe Ateş Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti
Bakan Fahrettin Koca, DHM'nin kalibrasyon uçağıyla seyahat ediyormuş: Jetgiller ailemiz büyüyor Bakan Koca, DHM'nin kalibrasyon uçağıyla seyahat ediyormuş
Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu. Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu.
Yeni Şafak'ın 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' haberine suç duyurusu 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' demişlerdi
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı