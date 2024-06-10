Yeni Şafak'ın 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' haberine suç duyurusu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın “Kandil Diyarbakır’a Kayyum Atamış” haberi hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

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Yeni Şafak'ın 'Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış' haberine suç duyurusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Kandil Diyarbakır’a Kayyum Atamış” haberiyle ilgili Yeni Şafak gazetesi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeni Şafak gazetesi ve internet sitesinde 9 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan “Kandil Diyarbakır’a kayyum atamış” başlıklı haberi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yönetici ve çalışanlarına yönelik haksız ve gerçeğe aykırı ithamlarda bulunma, hedef gösterme, kişilik hakları ve masumiyet karinesini çiğneyerek iftiralarda bulunulması nedeniyle ilgili gazete ve muhabir hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A bendi kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hukuki sürecin başlatılması talep edildi.

DBB Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun adına yapılan suç duyurusunda “Asılsız suçlamaların kayyum atamasına zemin oluşturmak için bilinçli olarak ve örgütlü bir şekilde yapıldığına yönelik ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır” denilerek bu hususun özellikle soruşturulması talep edildi.

Yeni Şafak gazetesinin hedef gösterdiği bürokratlar ve kurum çalışanları da ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

BASIN KONSEYİ’NE BAŞVURU YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi adına ayrıca kurumsal kimliğin zedelenmesi, yönetimdeki kamu görevlilerinin hedef gösterilmesi, kişilik haklarını çiğnenmesi, masumiyet karinesinin göz ardı edilmesi, söz hakkının kullandırılmaması, karalayıcı ve peşinen suçlu ilan etmekten dolayı ilgili gazete ve muhabir hakkında Basın Konseyi’ne de başvuru yapıldı.

Başvuruda, “Basın Meslek İlkeleri”nin ihlal edilen maddeleri tek tek sıralanarak, gazete ve muhabir hakkında işlem başlatılması talep edildi.

Kaynak: ANKA

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