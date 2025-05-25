On Binler Bursa'da Toplandı... Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar

CHP'nin İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin bu haftaki adresi Bursa oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İktidar partisi yıllarca Bursa'nın sahibi gibi davrandı, Bursa AK Parti'nin kalesi dediler. 31 Mart'ta millet 'bir dur bakalım, ben milli iradeysem kime görev verirsem o göreve gelir. Yıllarca yönettiniz, Bursa 47 yıldır sağ partilerin, bizim dışımızdaki partilerin başkanlarınca yönetildi. Sorunum var, çözüm istiyorum ve görevi Mustafa Bozbey'e veriyorum' dedi. Herkes şunu bilsin; artık öyle kaleler maleler kalmadı. Kale siyaseti, kutuplaşma siyaseti geride kaldı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Artık Bursa ne Tayyip Erdoğan'ın ne AK Parti'nin kalesidir, Bursa bu milletin kalesidir. Ve biz o milleti sosyal demokratlarıyla, muhafazakar demokratlarıyla, milliyetçi demokratlarıyla, liberal demokratlarıyla, sosyalist demokratlarıyla, Kürt demokratlarıyla, Alevi Sünni demokratlarıyla Bursa'yı hep birlikte kucaklıyoruz. Artık kaleler yok, artık kalelerin hepsi hepimizin. Ve bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye bir şey de yok. Kaleler bitsin, kutuplaşma bitsin, bizim de kalelerimiz bu milletin birliğine feda olsun.

77'den beri Bursa'da birinci parti olamıyoruz, Bursa bekliyormuş, Bursa'da olursa Türkiye'de olacakmış... Büyük bir gururla söylüyorum ki aynı kurulduğu gün gibi 31 Mart 2024 akşamı olduğu gibi Bursa ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. 2019'da 47 bin farkla itirazlarımız dinlenmeden bakılmadan el çabukluğu marifet Bursalıların bize verdiği emanete birileri el koydu. Evet kızdık, üzüldük ama küsmedik, yılmadık, durmadık. Biliyorduk ki birilerini hesabı varsa Bursa'nın da bir hesabı var. Birileri Bursa'ya bir şey dayatıyorsa Bursa gününü bekliyor. İşte geçen yıl 31 Mart'ta bütün hesapları bozanlara, emaneti ehline teslim edenlere bu kentin kaderine geleceğine sahip çıkanlara helal olsun.

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Kaynak: Haber Merkezi