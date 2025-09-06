Özgür Özel'den Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'a Tebrik Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) bugün tarihinde ilk kez 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselirken, A Milli Erkek Basketbol Takımı (12 Dev Adam) da 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıktı.

Türkiye'yi gururlandıran milli takımlar için herkes sevinç duyarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ülkeye madalya getirmesi umut edilen milli takımlar için tebrik mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında millilere bir sonraki maçları için başarı diledi.

'KALBİMİZ SİZİNLE'

CHP lideri, paylaşımında "Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden tebrik ediyor, oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA