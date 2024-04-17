Özgür Özel'den Erdoğan'a öğretmen ataması tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla atama sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek atama bekleyen öğretmenlere destek verdi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"'Bir miktar' öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim."