Kobani davasında tutukluluğa devam kararı! Dava 16 Mayıs'a ertelendi

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nın 82’nci duruşmasında tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nın 82’nci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi'nde görüldü. Sanıkların tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşma yapıldı.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme tutukluluk incelemesine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki talepler reddetti. Tutuklu yargılanan 18 sanığın tutukluluğunun devamına kararı verildi. Mahkeme, duruşmayı kararı açıklamak üzere 16 Mayıs’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kobani olayları, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD’in Kobani’ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemlerdir. Kobani Davası'nda aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin ''devletin bütünlüğünü bozma'' başta olmak üzere pek çok suçla yargılanıyor. Davanın iddianamesi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Ocak 2021’de kabul edildi. Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası isteniyor. Demirtaş 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk savunmasında ''Hakkımda somut tek bir delil yok, bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz'' demişti.