Bakan Tunç'tan mülakat açıklaması: İddialar tamamen gerçek dışıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hazreti Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hazreti Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA