Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya 'Protokol' Tepkisi: 'Burası Babasının Yeri Değil, Türkiye Cumhuriyeti'

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Dumlupınar Halk Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Dumlupınar'daki protokolde kendisine söz verilmediğini belirten Özel, "Ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı geliyor... Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri" ifadelerini kullandı.

'BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YERİ'

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bayrak, İstiklal Marşı, yürek tek. Resmi törenlerin programı geldi, mahcup şekilde aradılar. 'Sayın Genel Başkanım protokol konuşmalarında sözünüz yok' dediler. 'Amasya'ya gittik vardı, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz var. Niye yok, vali bey korkuyor. Korksun. Bakandan emir bekliyor, sorsun. Normalde buraya bakan gelmiyor biliyorsunuz.

Ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı geliyor... Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri.

'OTURUN ALİ BEY OTURUN, BU SENE DE OTURUN'

Ben emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel olarak, Manisalı eczacı olarak geleyim oturayım. Ama Türkiye'nin son seçimlerinde birinci partisinin genel başkanı, genel seçimlerde Anayasa'da tarifli ana muhalefet lideri, Türkiye'nin birinci partisi olarak sen gel otur biz konuşalım, sen dinle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi? Özel kalemlerinden şimdi arıyorlar aman genel başkan gelsin. Geleceğim geleceğim. Neymiş orada oturacakmış. Oturun Ali Bey oturun, bu sene oturun, Allah nasip ederse seneye de oturun. Sonra yerinizde yeller eser.

Devletin her protokolüne uyuyoruz. Meselenin özünü söyleyeyim size. Bunlar anket yaptırmış CHP önde çıkıyor, şimdi formülü bulmuşlar. Biz çatışmaya geçelim diyorlar. Tayyip Bey'e akıl vermişler, kavga edersek arkamızda toplanır bizimkiler. Ekonomide kötü hemen kavga etmeliyiz.

Biz ellerimizde bu bayraklarla o resmi törene gitmek, orada konuştuğumuz zaman yalanları boşa çıkacak diye bizi bir şekilde provoke etmek istiyorlar. CHP olarak öyle bir resmi törende kargaşanın tarafı olamayız. Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz, biz olmasak o tören olmazdı."