İstanbul’da Hastane Önünde Bomba Paniği!

İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giden yol kenarında dün saat 16.00 sıralarında 2 kişi, çimenlik alanda valiz gördü.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik çemberi oluşturdu ve çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından valiz, fünye ile patlatıldı.

Patlama sonrası yapılan incelemede, bavulun içinin boş olduğu ve herhangi bir tehlike arz etmediği anlaşıldı.

Kaynak: DHA