İstanbullular Dikkat! AKOM Tarih Verdi: Yağışlar Ne Zamana Kadar Sürecek?
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağışlı havaya ilişkin AKOM'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, yağışların 5 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı havaya ilişkin tahmin raporu paylaşıldı.
AKOM'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'da 5 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi.
Yağışların bölgesel olarak kuvvetli olacağı ifade edildi.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/C2AE5HhjJP— AKOM (@ibbAkom) August 30, 2024