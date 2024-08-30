İstanbullular Dikkat! AKOM Tarih Verdi: Yağışlar Ne Zamana Kadar Sürecek?

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağışlı havaya ilişkin AKOM'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, yağışların 5 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.

İstanbullular Dikkat! AKOM Tarih Verdi: Yağışlar Ne Zamana Kadar Sürecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı havaya ilişkin tahmin raporu paylaşıldı.

AKOM'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'da 5 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi.

Yağışların bölgesel olarak kuvvetli olacağı ifade edildi.

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