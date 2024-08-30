Otoyolda Çarpışan Tırlar Alev Aldı; Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Batı çıkışında kaza meydana geldi. Tarsus ilçesi Atatürk Mahallesi'nden Mersin istikametine giden R.T. idaresindeki çikolata yüklü 33 CYP 36 plakalı tır ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 RAH 61 plakalı tır çarpıştı.

Kaza sonrası alev alan tırlarda patlama meydana geldi. R.T. kendini araçtan atıp yardım isterken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

R.T. hastaneye kaldırılırken, diğer tır şoförü hayatını kaybetti. Otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA