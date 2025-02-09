Özgür Özel, Yunus Emre Tasavvuf Müzikali'nin İlk Gösteriminde
CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu'nun yönettiği Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali’nin ilk gösterimine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali’nin ilk gösterimine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu'nun yönettiği Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali’nin Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk gösterimine katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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